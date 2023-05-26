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WAKA SOLO вже доступна у багатьох популярних торгових точках України

WAKA SOLO вже доступна у багатьох популярних торгових точках України

RELX International, відповідальна багатонаціональна компанія з виробництва електронних сигарет, з гордістю повідомляє про запуск своєї лінійки одноразових електронних сигарет WAKA.

WAKA SOLO вже доступна онлайн та офлайн.

Нова лінійка продуктів задовольняє попит з боку повнолітніх курців тютюнових сигарет і вейперів на одноразові електронні сигарети від відомого світового бренду та пропонує відмінний клієнтський досвід, а також різноманітність смаків преміум-класу.

Розроблена та створена у відповідь на заклики існуючих дорослих курців, які шукають кращу альтернативу традиційним сигаретам, або тих, хто намагається скоротити або повністю кинути палити, WAKA SOLO втілює безкомпромісну відданість RELX International якості продукції, технологіям та дизайну.

«Вперше в історії нашого бренду ми розширили лінійку вейпів преміум-класу, представивши одноразові електронні сигарети. Як бренд, який відповідає попиту дорослих споживачів, ми раді представити WAKA SOLO у відповідь на зростаючий попит з боку дорослих споживачів на одноразові електронні сигарети, які пропонують неперевершену якість, інноваційні функції та чудовий смак» — сказав Роберт Наусс, директор із зовнішніх зв'язків RELX International.

Маючи чудову ергономіку, елегантну чорно-білу естетику та надійну якість збірки, WAKA SOLO оснащена батареєю ємністю 400 мАг та ємністю 5,5 мл. електронної рідини, а також пропонує повнолітнім курцям тривале використання (приблизно 1800 затяжок). Продукт також має 5-шаровий захист від протікання, що відповідає вимогам ЄС, та вбудовану котушку з органічної бавовни, яка у поєднанні з потужністю пристрою 9 Вт створює унікальний смак, що відрізняє його від конкуруючих продуктів.

WAKA SOLO доступний у восьми смаках преміум-класу, пропонуючи повнолітнім споживачам багатство в кожній затяжці та стандарт якості RELX.

Смаки включають "ФІОЛЕТ" (чорниця), "ВШН-ЛАМ" (вишня-лайм), "ВШН БУМ" вишневий бум), "АПЕЛЬ-МАН" (апельсин-манго), "ПЛН-БАН" (полуниця-банан), "ПЛН-МАН" (полуниця-манго), "ПЛН-АЙС" (полуниця айс), "ЧІЛ РЕД" (кавун).

Як відповідальна, всесвітньо відома компанія з виробництва вейпів, RELX International, як і раніше, віддана безпеці та якості продуктів після виробництва, запобігаючи використанню вейпів неповнолітніми користувачами.

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