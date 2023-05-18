Національна поліція ліквідувала розгалужену злочинну шахрайську мережу - правоохоронці викрили 56 зловмисників, які розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки українців.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Зловмисники отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень.

До спецоперації залучили понад 500 співробітників НПУ.

За інформацією поліції, під час розслідування правоохоронці встановили 11 спільнот: зловмисники об’єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. "Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу "підробітку": охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян", - зазначили в Нацполі.

Зловмисники маскували фішинг різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого - побутової техніки. Також шахраї шукали потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках, писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, куди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонували ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Тоді інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставала відома зловмисникам. Надалі вони "виводили" гроші громадян на підконтрольні рахунки.

"За попередніми даними, від протиправної діяльності постраждали більше 10 тисяч громадян. На цей час відомо, що фігуранти привласнили 15 мільйонів гривень, однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування. Працівники поліції ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб, а відтак провели обшуки за місцями проживання фігурантів у 20-ти областях України", - повідомили в поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовували у протиправній діяльності.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Готують матеріали для оголошення підозри зловмисникам.

Нагадаємо, минулого місяця Служба безпеки України заявила про викриття масштабної шахрайської схеми, замаскованої під псевдоінвестиційний проект Life is good. Російська фінансова піраміда ошукала своїх “інвесторів” на майже 40 млн доларів

Раніше у Києві шахрайський кол-центр заволодів понад 10 млн гривень під виглядом збору коштів постраждалим дітям.