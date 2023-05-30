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У Скадовському районі Херсонщини окупанти здійснюють рейди по домах місцевих жителів

Шукають тих, хто співпрацює зі Збройними силами.

У Скадовському районі Херсонщини окупанти здійснюють рейди по домах місцевих жителів
Окупанти, ілюстративне фото
Фото: Російська ЗМІ

У тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області окупанти здійснюють масові рейди – шукають місцевих мешканців, які співпрацюють із Силами оборони України.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином, росіяни намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

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Нагадаємо, протягом неділі 28 травня ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина отримала поранення. 

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