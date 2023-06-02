НАТО має збільшити витрати, якщо хоче стримувати Росію після війни в Україні, − Воллес

НАТО має змусити свої країни-члени збільшити свої військові витрати, якщо Альянс хоче ефективно стримувати Росію після війни в Україні та впоратися з іншими загрозами трансатлантичній безпеці.

Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив в інтерв'ю Washington Post, окресливши свої амбіції на посаді наступного лідера блоку.

“Світ стає все небезпечнішим і тривожнішим, і наступний генеральний секретар має бути в змозі забезпечити це фінансування”, − сказав Воллес.

Він закликав, аби НАТО переконливіше інформувало про такі загрози, як готовність президента РФ Володимира Путіна кинути виклик міжнародним кордонам.

Окрім Уоллеса, ймовірними кандидатами на заміну Єна Столтенберга є прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Раніше не виключали, що свою кандидатуру висуватиме експремʼєр Британії Борис Джонсон. ЗМІ також припускали, що свою кандидатуру висуватиме голова уряду Данії, але вона це заперечила.

Чинний очільник НАТО Єнс Столтенберг займає посаду з 1 жовтня 2014 року. Він мав очолювати Північоатлантичний альянс до 30 вересня 2022 року. Та через війну в Україні його залишили ще на рік.

Нагадаємо, у липні на саміті блоку НАТО у Вільнюсі затвердять “тисячі сторінок секретних військових планів”, які вперше з часів холодної війни детально описуватимуть, як альянс відповість на атаку Росії.