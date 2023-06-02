Протягом минулої доби окупаційні війська завдали по Донецькій області 37 ударів. Внаслідок ворожих атак пошкоджене відділення поліції в Торецьку.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Від російських атак постраждали 20 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью_йорк, Очеретине, села Антонівка, Богоявленка, Званівка, Карлівка, Ласточкине, Маркове, Нетайлове, Новоукраїнка, Предтечине, Пречистівка”, – йдеться у повідомленні.

Армія РФ атакувала мирне населення авіабомбами ФАБ-250, авіаційними ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією, танками.

Знищені та пошкоджені 36 цивільних об’єктів – 20 житлових будинків, агрофірма, завод, відділення поліції, будівлі державної установи, господарчі споруди, гараж, газопровід, електромережі.

В Авдіївці окупанти вбили жінку. Місто зазнало 11 атак, з них 5 авіаударів. З артилерії російські війська обстріляли Антонівку Покровського району, поранили чотирьох мешканців.

На Нью-Йорк росіяни скинули керовану авіабомбу ФАБ-250. Травмовано цивільну особу, пошкоджено двоповерхову будівлю.

Торецьк всю добу перебував під обстрілом. Наразі відомо про двох постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше 15 багатоквартирних будинків, 7 приватних осель, дитячий садок, школа, будівлі поліції, банку, підприємство зв’язку, центр зайнятості. Перелік пошкоджень оновлюється.

Часів Яр витримав три російських обстріли. Вбито людину, ще одна поранена. Пошкоджено 6 приватних будинків. Внаслідок ворожих обстрілів також травмовані двоє мешканців у Сіверську, по одному – в Красногорівці та Ласточкиному.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.