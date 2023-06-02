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Окупанти завдали за добу 37 ударів по Донеччині: загинули двоє людей, 12 – отримали поранення

Від атак ворога постраждали 20 населених пунктів області.

Окупанти завдали за добу 37 ударів по Донеччині: загинули двоє людей, 12 – отримали поранення

Протягом минулої доби окупаційні війська завдали по Донецькій області 37 ударів. Внаслідок ворожих атак пошкоджене відділення поліції в Торецьку.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Від російських атак постраждали 20 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью_йорк, Очеретине, села Антонівка, Богоявленка, Званівка, Карлівка, Ласточкине, Маркове, Нетайлове, Новоукраїнка, Предтечине, Пречистівка”, – йдеться у повідомленні.

Армія РФ атакувала мирне населення авіабомбами ФАБ-250, авіаційними ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією, танками.

Знищені та пошкоджені 36 цивільних об’єктів – 20 житлових будинків, агрофірма, завод, відділення поліції, будівлі державної установи, господарчі споруди, гараж, газопровід, електромережі.

В Авдіївці окупанти вбили жінку. Місто зазнало 11 атак, з них 5 авіаударів. З артилерії російські війська обстріляли Антонівку Покровського району, поранили чотирьох мешканців.

На Нью-Йорк росіяни скинули керовану авіабомбу ФАБ-250. Травмовано цивільну особу, пошкоджено двоповерхову будівлю.

Торецьк всю добу перебував під обстрілом. Наразі відомо про двох постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше 15 багатоквартирних будинків, 7 приватних осель, дитячий садок, школа, будівлі поліції, банку, підприємство зв’язку, центр зайнятості. Перелік пошкоджень оновлюється.

Часів Яр витримав три російських обстріли. Вбито людину, ще одна поранена. Пошкоджено 6 приватних будинків. Внаслідок ворожих обстрілів також травмовані двоє мешканців у Сіверську, по одному – в Красногорівці та Ласточкиному.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.

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