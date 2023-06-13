У Китаї минулого року зареєстрували найменшу кількість шлюбів за понад три десятиліття

При цьому в країні фіксують падіння народжуваності. Експерти прогнозують серйозні економічні наслідки від скорочення робочої сили та старіння населення.

Минулого року в Китаї було зафіксовано найнижчу кількість шлюбів з тих пір, як стали доступними публічні записи. При цьому в країні фіксують падіння народжуваності. Це викликає занепокоєння уряду щодо демографічної кризи, пише CNN.

Згідно з даними, оприлюдненими в п’ятницю Міністерством цивільних справ Китаю, у 2022 році близько 6,83 мільйона пар одружилися. За даними державних ЗМІ, це приблизно на 10,5% менше порівняно з 7,63 мільйонами реєстрацій шлюбів у 2021 році та є рекордно низьким показником з 1986 року, коли міністерство почало оприлюднювати статистику.

Ці дані відображають укладення шлюбу протягом року, який був надзвичайно складним для людей у Китаї, оскільки суворий урядовий контроль за Covid-19 призвів до того, що багато міст і районів по всій країні були закриті, а повсякденне життя порушувалося безліччю обмежень.

Але це також є продовженням постійного зниження кількості людей, які вирішили одружитися з піку 2013 року, коли понад 13 мільйонів пар одружилися – майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Зменшення кількості шлюбів і помітне зниження народжуваності привернули значну увагу влади в Пекіні на тлі прогнозів експертів щодо серйозних економічних наслідків від скорочення робочої сили та старіння населення.

Населення Китаю скоротилося в 2022 році вперше за більш ніж 60 років: лише 6,77 народжених на 1000 осіб – це найнижчий рівень з моменту заснування комуністичного Китаю в 1949 році. Зараз країна посідає друге місце в світі за чисельністю населення з 1,4 мільярда людей. за Індією, за даними ООН.

Китайські чиновники бачать прямий зв'язок між меншою кількістю шлюбів і падінням народжуваності в країні, де соціальні норми та державні постанови ускладнюють можливість неодруженим парам мати дітей.

При цьому багато молодих жінок розчаровуються в шлюбі через його роль у зміцненні гендерної нерівності.

Також зріс середній вік вступу до шлюбу. Згідно з даними перепису, у 2020 році середній шлюбний вік для перших шлюбів становив 28,67 року проти 24,89 років десять років тому.

При цьому Китай — не єдина країна, яка стикається з проблемою падіння народжуваності та скорочення населення. В останні роки Японія та Південна Корея також запровадили заходи для заохочення народжуваності – такі як фінансові стимули, грошові ваучери, житлові субсидії та допомога по догляду за дітьми – з обмеженим успіхом.

Нагадаємо, раніше ООН повідомила, що в середині 2023-го Індія матиме більше мешканців, ніж Китай. Різниця буде становити 3 млн людей.