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Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту

По окупантах якісно відпрацювали українські артилеристи та мінометники.

Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту
Фото: скріншот відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. 

“Якісна робота артилерії та мінометів по росіянах, яку зафіксувала аеророзвідка 30 ОМБр”, – написав командувач.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку росіяни втратили за добу понад п'ять рот. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали тут 1794 вогневих завдання.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 670 російських окупантів.

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