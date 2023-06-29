Найманці ПВК "Вагнера" більше не воюватимуть в Україні, – Буданов

Після невдалого заколоту Євгена Пригожина "вагнерівці" більше не братимуть участі у бойових діях не території України.

Про це заявив у коментарі Українській правді керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", – сказав Буданов.

Нагадаємо, після невдалого походу "вагнерівців" на Москву змінилася інтенсивність російських штурмів біля Мар'їнки. На думку речника Об’єднаного пресцентру сил оборони Валерія Шершня, це пов'язано з тим, що зі сходу України поїхав загін "вагнерівців" "Ахмат – Схід".