Працевлаштування ветеранів: про що говорять роботодавці, бізнес та рекрутинг

Питання повернення захисників на попередню роботу та його адаптації постане перед працедавцем так чи інакше. Ділимося висновками форуму “Повага. Досвід. Перспектива”.

Uklon, Work.ua, Укрзалізниця, Дія.Бізнес та Lobby X: разом із Українським ветеранським фондом Мінветеранів обговорили виклики щодо працевлаштування ветеранів.

Майже кожен український працедавець — як великий, середній, так і малий — зіткнувся і зіткнеться не лише з питанням працевлаштування ветеранів у майбутньому, а й з тим, що багато працівників пішли на війну і хтось із них повернеться згодом на своє робоче місце. Дехто з ветеранів, звісно, піде в іншу сферу, чи відкриє власний бізнес. Але питання повернення захисника на попередню роботу та його адаптації постане перед працедавцем так чи інакше.

Саме тому одне із обговорень форуму “Повага. Досвід. Перспектива” було присвячене темі працевлаштування, а участь в розмові взяли: Олександра Адайнік — менеджерка Департаменту соціальної політики АТ Укрзалізниця, Дмитро Дубровський — співзасновник Uklon, амбасадор УВФ, Максим Пилипенко — директор з комунікацій Work.ua, Андрій Ремізов — директор ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», Тетяна Розумій — дружина ветерана, підприємиця, Вікторія Шинкаренко – ветеранка, ГО "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини".

Модерував панель: Владислав Грезєв, CEO Lobby X, координатор TEDxKyiv. Він представив проміжні результати опитування “Потреби та перешкоди для ветеранів при працевлаштуванні”. Це дослідження Український ветеранський фонд провів спільно з Lobby X та Work.ua.

Серед основних цифр, на які слід звернути увагу і працедавцям, і суспільству:

● 33% опитаних ветеранів та ветеранок планують повернутись на своє робоче місце після демобілізації.

● 62% опитаних вважають, що для стимулювання роботодавців працевлаштовувати ветеранів, держава має запровадити податкові знижки для таких роботодавців.

● 50% ветеранів вважають, що втратять свою попередню кваліфікацію та потребуватимуть навчання для подальшого працевлаштування. З цим погоджуються і опитані роботодавці.

Work.ua — один із найпопулярніших сайтів із пошуку роботи. Максим Пилипенко — директор з комунікацій Work.ua говорить, що на працедавці вже відчувають брак кваліфікованих кадрів.

“Ветерани та ветеранки, як вестимуть бізнес, будуть значним відсотком роботодавців в Україні. Наша компанія комунікує про адаптацію та працевлаштування ветеранів. У планах — заходи і співпраця з партнерами, такими як УВФ, та реалізація спільних партнерських проєктів”, — сказав Максим Пилипенко.

У рамках дискусії Олександра Адайнік — менеджерка Департаменту соціальної політики АТ Укрзалізниця розповіла про плани їхнього підприємства щодо ветеранів: “Наших залізничників ми будемо повертати до цивільного життя в два способи. У нас будуть ті, хто будуть повертатися і проходити свою процедуру. Другий шлях: ті які будуть звільнятися зі служби у зв’язку із важким пораненням. Ми розуміємо, що повернутися на свою посаду вони не зможуть".

"Перший варіант — ми розглядаємо, щоби ці люди все ж повернулися на залізницю. І тому ми створили Центр адвокації. Ми розглядаємо суміжну посаду для нашого працівника, комунікуємо з нашими колегами. Зокрема, наші кадровики пройшли навчання з комунікації з ветеранами. Аби банально не боятися, запитувати й говорити з ветеранами”. — резюмує Олександра.

Дієві інструменти готує і відповідальний бізнес – Uklon. Український ветеранський фонд Мінветеранів є партнером Uklon серед ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

Співзасновник Uklon та амбасадор Українського ветеранського фонду Дмитро Дубровський, зазначив: “Наш обовʼязок, як бізнесу, робити все, щоб українські ветерани були максимально захищені та отримували неймовірну підтримку на шляху реінтеграції в нове українське суспільство. Закликаю весь український бізнес підтримувати, допомагати та боротися — разом з ветеранами та для ветеранів”.

Спільно з нашими партнерами Дія.Бізнес та Міністерством у справах ветеранів ми створили сторінку, де ветерани, члени їхніх родин та сімей загиблих, можуть знайти важливу інформацію щодо фінансової підтримки свого бізнесу: https://business.diia.gov.ua/veteran-business

Директор ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Андрій Ремізов прокоментував: “У Дії ми створили нову сторінку Дія.Бізнес. Там є все корисне для ветеранів: історія бізнесів, можливості, навчання для ветеранів тощо. По суті, для ветеранів зараз доступні 150 бізнес-ідей, там є приклади бізнес-планів, поради, які документи треба зібрати, щоб відкрити свою справу. Маємо і безкоштовні консультації - наші фахівці безкоштовно в онлайні допомагають вирішити проблему. Ми також спеціалізуємося в допомозі із експортом, оскільки це історія про масштабування бізнесу”.

Дружина ветерана та підприємиця Тетяна Розумій є однією із тих, хто отримав від УВФ фінансову підтримку за програмою 20 тисяч на власну справу. Доки її чоловік воює, вона розвиває взуттєвий бізнес. І зараз у неї розпочався процес масштабування. Тетяна говорить, що для неї постало питання про найм ветеранів і ветеранок на роботу.

“Із відкриттям першого шоу-руму ми шукатимемо консультанток-ветеранок, бо ми — соціально відповідальний бізнес. Але чи усвідомлюю я, як роботодавець, які можуть виникати потреби у працівників із військовим досвідом? Так, я можу пройти курси. Але де знайти інформацію і як навчити вже існуючих співробітників того, як комунікувати з ветераном чи членом родини ветерана? Як врегулювати конфлікт, якщо він виникне?” — запитує Тетяна.

Учасники заходу дійшли одного важливого висновку, що українські ветерани та ветеранки, як вестимуть бізнес, будуть значним відсотком роботодавців в Україні.

Український ветеранський фонд продовжує підтримувати, допомагати та боротися — разом з ветеранами та для ветеранів.

Переглянути повний запис розмови можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=l5ufTfhpgiQ

Участь у заході також взяли:

Юлія Лапутіна — Міністерка у справах ветеранів України

Наталія Калмикова — Виконавча директорка Українського ветеранського фонду Мінветеранів

Тарас Чмут – директор благодійного фонду “Повернись Живим”, член Наглядової ради УВФ

Джеймс Е. Бейкер — ексофіцер піхоти Корпусу морської піхоти США, ексголовний суддя Апеляційного суду США у справах збройних сил, директор Інституту політики безпеки та права Сіракузського університету, професор Сіракузького юридичного коледжу та Школи громадянства та зв’язків з громадськістю імені Максвелла.

Руслана Величко-Трифонюк — перша заступниця Виконавчої директорки УВФ

Ольга Сватова — керівниця відділу бренд-маркетингу American University Kyiv

Роксоляна Вороновська — керівниця UCU-online

Ілля Шполянський — ветеран, Рух ветеранів України

Тетяна Жукова — ВМГО «Соціальний вектор» (Освіта для жінок: ветеранок, дружин ветеранів)

Святослав Ніколайчук — ГО “Подільська агенція розвитку”

Вікторія Шинкаренко — ветеранка, ГО "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

Модерували панелі: Владислав Грезєв, CEO Lobby X, координатор TEDxKyiv, Марічка Падалко, ведуча новин, та Олексій Тарасов — головний редактор Radio NV.

Свої історії сили та стійкості розповіли ветерани: Денис Дудник, Володимир Скосогоренко, Тарас Якобчук та дружина ветерана Оксана Макарова.