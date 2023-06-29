Таблетки, від яких ми набираємо вагу! Частина 2

Продовжуємо розглядати тему харчування при прийомі певних груп медикаментів. У попередній статті ми розглянули дієтичні рекомендації для людей, які приймають антидепресанти.

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Сьогодні ми публікуємо інформацію та рекомендований план харчування для людей, які приймають оральні контрацептиви.

Деякі комбіновані контрацептиви, що містять естроген і прогестин (Депо-Провера, Ескейпель, Постинор, Прімолут-Нор, Імпланон), можуть викликати затримку рідини в організмі у деяких жінок, що призводить до набору ваги.

Однак збалансоване харчування може допомогти підтримувати оптимальну вагу. Ось деякі рекомендації:

1. Їжте здорову дієту, яка включає широкий спектр поживних речовин. Збільште споживання овочів, фруктів, цільних зерен, джерел білка та корисних жирів.

2. Уникайте споживання надмірної кількості продуктів, багатих цукром і жиром. Вони можуть привести до набору ваги і негативно позначитися на загальному стані здоров'я.

3. Підтримуйте помірне споживання вуглеводів, вибираючи складні вуглеводи, такі як овочі, фрукти, цільнозерновий хліб і макарони з твердих сортів пшениці.

4. Поступово впроваджуйте нові протизаплідні препарати та проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом для отримання персоналізованих рекомендацій щодо харчування та контролю ваги.

Також ми публікуємо план харчування для людей вагою від 75 до 90 кг, які приймають протизаплідні препарати.

В наступній публікації ви дізнаєтесь про наші рекомендації щодо раціону харчування при прийомі нейролептиків.