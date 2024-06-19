Nvidia стала найдорожчою компанією світу

Компанія Nvidia, яка виробляє чіпи, обігнала компанію Microsoft та стала найдорожчою компанією світу.
Про це повідомляє Bloomberg.
18 червня акції Nvidia зросли на 3,4% до приблизно 3,3 трлн доларів. Таким чином компанія випередила Microsoft Corp. і Apple Inc.
Акції цих компаній останній місяць змагалися за першу позицію, однак Nvidia обійшла конкурентів.
Цього року акції компанії зросли більш ніж на 170%.
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У березні компанія Nvidia презентувала чип для штучного інтелекту, який позиціонувала як найпотужніший на ринку.