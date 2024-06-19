Nvidia стала найдорожчою компанією світу

Цього року акції компанії зросли більш ніж на 170%.

Компанія Nvidia, яка виробляє чіпи, обігнала компанію Microsoft та стала найдорожчою компанією світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

18 червня акції Nvidia зросли на 3,4% до приблизно 3,3 трлн доларів. Таким чином компанія випередила Microsoft Corp. і Apple Inc.

Акції цих компаній останній місяць змагалися за першу позицію, однак Nvidia обійшла конкурентів.

Цього року акції компанії зросли більш ніж на 170%.