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​15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за оборонцями Часового Яру

Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ.

​15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за оборонцями Часового Яру
Фото: СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одну агентку ФСБ Росії, яка діяла на Донеччині. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниця намагалася виявити і передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру. Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто.

Щоб отримати розвіддані, агентка об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти. Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Жінку затримали на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

Ворожою поплічницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку після початку повномасштабної війни дистанційно завербувала ФСБ. Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна. 

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