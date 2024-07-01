​15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за оборонцями Часового Яру

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одну агентку ФСБ Росії, яка діяла на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниця намагалася виявити і передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру. Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто.

Щоб отримати розвіддані, агентка об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти. Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Жінку затримали на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

Ворожою поплічницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку після початку повномасштабної війни дистанційно завербувала ФСБ. Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.