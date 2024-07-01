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Укренерго попередило про збільшення відключень світла у вівторок

Обленерго будуть відключати три черги одночасно.

Укренерго попередило про збільшення відключень світла у вівторок
Відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 2 липня.

За інформацією компанії, у вівторок обленерго будуть відключати про три черги одночасно упродовж всієї доби. "Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку... Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - закликали у НЕК.

  • Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попереджав, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел червня очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС через ремонтну кампанію.
  • Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян повідомив, що полегшення ситуації з відключеннями варто очікувати у серпні.
  • Тим часом Кудрицький в інтерв'ю hromadske згодом заявив, що Кабінет Міністрів опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.
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