Укренерго попередило про збільшення відключень світла у вівторок

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 2 липня.

За інформацією компанії, у вівторок обленерго будуть відключати про три черги одночасно упродовж всієї доби. "Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку... Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - закликали у НЕК.