У неділю Укрзалізниця перевезла 100 тисяч пасажирів за добу. Це - рекорд

Найпопулярнішим поїздом у червні став №128 Запоріжжя – Львів. Ним за місяць проїхало 65 426 пасажирів.

Укрзалізниця перевезла впродовж червня 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж минулого червня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

У неділю, 30 червня, залізничники встановили рекорд – 100 000 пасажирів за добу. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.

До пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути (особливо на соціально значущих напрямках, куди на відпочинок та лікування прямують діти з усієї країни), перерозподілено рухомий склад, щоб найбільш місткий ефективно працював саме на найбільш запитуваних маршрутах.

Для посилення міжнародного сполучення організовані пересадкові маршрути (як Львів – Рава-Руська – Варшава), значну роль відіграв також розвиток станції Чоп як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня і відповідне призначення поїздів у цьому сполученні.

"Важливою була й робота з польськими колегами, щоб зберегти стикування для українських поїздів, які прямують до Хелма, у звʼязку з ремонтом польської ділянки залізниці. У результаті домовленостей пересадкові сполучення були збережені по станції Дорохуськ. Тож пропозицію місць у напрямку Польщі вдалось відстояти й не скорочувати", - зазначили в УЗ.

Такий підхід забезпечив рекордні результати: минулого місяця в міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року.

Спеціальні онлайн-сервіси, які запустила УЗ для пріоритетних груп пасажирів, допомагають проходити пікове навантаження:

сервіс онлайн-замовлень групових квитків — протягом червня опрацювали 2652 групові заявки та забезпечили подорожі з усіх куточків країни для 98 732 дітей і тих, хто їх супроводжував, на відпочинок та відновлення;

сервісом замовлень квитків для військовослужбовців та членів їхніх родин скористалось 8500 військових – переважно для виїзду з Харкова, Дніпра та Краматорська. Загалом з моменту запуску сервіс дозволив знайти квитки та здійснити термінові поїздки з прифронтових міст у відрядждення та відпустки для 30 000 військовослужбовців.

Найпопулярнішим поїздом у червні став №128 Запоріжжя – Львів. Ним за місяць проїхало 65 426 пасажирів. А найпопулярнішими сполученнями традиційно лишаються такі: