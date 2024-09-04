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Енергоатом: на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій

В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності. 

Енергоатом: на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій
Південноукраїнська АЕС
Фото: вікіпедія/ Leo211

На Південноукраїнській атомній електростанції не відбулося жодних аварій. 

Про це наголосили в Енергоатомі.

"З метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС Енергоатом повідомляє: в роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність зауваження. Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.

В Укренерго наголосили, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонту. 

"Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", - пояснили в компанії.

Раніше видання ZN.ua з посиланням на джерело на енергоринку повідомило, що два блоки АЕС не працюють на повну потужність через поломку. У зв'язку з цим дефіцит генерації в системі збільшився на 625 МВт. За даними медіа, поломка учора сталася на Південноукраїнській АЕС.

Джерела LB.ua в Укренерго підтвердили інформацію про поломку. 

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