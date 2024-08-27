Трамп погрожує відмовитися від дебатів через "гарячі мікрофони"

Президентські дебати у США, заплановані на 10 вересня, під загрозою зриву. Дональд Трамп може відмовитися від виступу через пропозицію команди Камали Гарріс змінити правила та залишити у студії каналу ABC так звані "гарячі мікрофони".

Як пояснює Reuters, йдеться про ситуацію, коли мікрофони обох кандидатів залишаються увімкненими весь час, а не лише під час їхніх відповідей на запитання. На дебатах 27 червня між Трампом та Джо Байденом звук вимикали.

У штабі Гарріс заявили, що кандидатка "готова протидіяти брехні та постійним перебиванням від Трампа у режимі реального часу, щоб той не ховався за вимкненим мікрофоном". Натомість у команді республіканця вимагають чітко дотримуватися погоджених раніше правил для дебатів.

Сам Трамп через свої соціальні мережі погрожує взагалі не брати участь у дебатах - але стверджує, що це не через мікрофони, а через мовника. Експрезидент давно і послідовно звинувачує канал ABC в упередженості. Що ж до змін у правилах, то Трамп визнає, що був би не проти увімкненого весь час звуку.