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Шмигаль анонсував швидкий запуск мобільного застосунку "Ветеран+"

Уряд також реалізує нову ветеранську політику, яка включає нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів.

Шмигаль анонсував швидкий запуск мобільного застосунку "Ветеран+"
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував швидкий запуск мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+".

Про це він заявив на засіданні уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Іще один важливий аспект - це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Уже запрацювали застосунки "Армія+" і "Резерв+", а незабаром запрацює "Ветеран+", - сказав Шмигаль. 

Прем'єр зазначив, що уряд також реалізує нову ветеранську політику, яка включає нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів. 

Зокрема, йдеться про підтримку ветеранського бізнесу та створення умов для навчання новим професіям із подальшим працевлаштуванням, лікування та реабілітацію, вшанування подвигу українських військових на всіх рівнях.

22 серпня міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск мобільного застосунку "Ветеран+".

Раніше в Україні анонсували також запуск нового напрямку роботи з ветеранами - карʼєрне консультування. Про це повідомило соціальне підприємство Lobby X, яке займається рекрутингом до Сил оборони.

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