​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Профільний комітет Ради рекомендує скасувати фінансування на виготовлення шкільних медалей на 2025 рік

Таким чином хочуть зекономити 3,1 млн грн. 

Профільний комітет Ради рекомендує скасувати фінансування на виготовлення шкільних медалей на 2025 рік
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Комітету з питань бюджету скасувати фінансування на виготовлення медалей для випускників шкіл у проєкті державного бюджету на 2025 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

За результатами розгляду проєкту держбюджету-2025 комітет рекомендував скоротити на 3,1 млн грн фінансування за програмою "Загальнодержавні заходи у сфері освіти", яке було передбачено на виготовлення медалей для випускників шкіл.

  • 11 вересня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Пізніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати медалі своїм випускникам, але не державним коштом.
  • У серпні освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.
  • Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що питання скасування вручення у школах золотих і срібних медалей необхідно винести на громадське обговорення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies