Профільний комітет Ради рекомендує скасувати фінансування на виготовлення шкільних медалей на 2025 рік

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Комітету з питань бюджету скасувати фінансування на виготовлення медалей для випускників шкіл у проєкті державного бюджету на 2025 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За результатами розгляду проєкту держбюджету-2025 комітет рекомендував скоротити на 3,1 млн грн фінансування за програмою "Загальнодержавні заходи у сфері освіти", яке було передбачено на виготовлення медалей для випускників шкіл.