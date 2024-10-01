Профільний комітет Ради рекомендує скасувати фінансування на виготовлення шкільних медалей на 2025 рік

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Комітету з питань бюджету скасувати фінансування на виготовлення медалей для випускників шкіл у проєкті державного бюджету на 2025 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За результатами розгляду проєкту держбюджету-2025 комітет рекомендував скоротити на 3,1 млн грн фінансування за програмою "Загальнодержавні заходи у сфері освіти", яке було передбачено на виготовлення медалей для випускників шкіл.
- 11 вересня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Пізніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати медалі своїм випускникам, але не державним коштом.
- У серпні освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що питання скасування вручення у школах золотих і срібних медалей необхідно винести на громадське обговорення.