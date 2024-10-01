Прямі контакти між лідерами та спільнотами: міжнародна діяльність Аспен Інституту Київ

Кожна українка та кожен українець у світі, які здатні нести слово про те, що коїться вдома — це голос нашої держави. Чому активно комунікувати на міжнародному рівні важливо — розповіла виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська.

7 березня 2022 року. Ірпінь третю добу залишається без світла та води, під Києвом тривають бої, окупанти обстріляли Харків 30 разів, а у Чорнобаївці наші сили оборони знищили стільки ж російських гелікоптерів. Це лише частина подій того дня.

У той самий час я летіла в Абу Дабі на Forbes’ 30/50 Summit, щоб розповісти світу про розпочате Росією повномасштабне вторгнення з ціллю знищити Україну, та щоб закликати підтримувати наше суверенне право на захист своєї свободи і державності. Я побачила і сльози, і розуміння, і щирі слова підтримки. Та головне — дію. Після події кілька слухачів підходили до мене та просили перевірений рахунок, щоб підтримати і перерахувати великі кошти для підсилення оборони України.

Адвокація України через прямі контакти та вивчення найкращих практик

Цей виступ та щоденні, а іноді навіть щогодинні інтерв’ю голови Наглядової Ради Інституту Наталії Яресько світовим медіа в перші тижні та місяці повномасштабної війни стали початком великої адвокаційної кампанії нашої організації на підтримку України. У 2023 році вона стала тільки потужнішою. Інститут делегував понад 30 учасників та учасниць на міжнародні події. Кожна українка та кожен українець на світовій арені, які здатні нести слово про те, що коїться вдома — це голос нашої держави. Ми повинні працювати пліч-о-пліч та звучати голосніше, в унісон.

Так, у дечому українські учасники створюють дискомфорт усім іншим, які б іноді воліли не згадувати про страхіття війни. Водночас, це wake-up call для багатьох, це висловлення позиції, це контакт з реальністю, яка стосується не лише України, а й усього світу.

Також ми хочемо надалі переймати для України найкращі світові практики. Ми воюємо за своє фізичне існування і, водночас мріємо про конкретне майбутнє та прагнемо бути в контексті таких передових питань як кібербезпека, зміна клімату, цифрові трансформації, освіта та розвиток молоді, свобода слова тощо. Саме тому ми інтегруємо у різні міжнародні проєкти та спільноти якомога більшу кількість наших випускників та випускниць. Ми переймаємо передові ідеї та тренди, та несемо їх в український контекст.

Цінності не лише на словах, а і у справах — підтримка міжнародних партнерів

Аспен Інститут Київ належить до міжнародної мережі партнерів. За 2 роки повномасштабної війни підтримка з боку інших Аспен Інститутів світу була і залишається безпрецедентною. Кожен з них відрізняється від інших, має свої особливості діяльності і взаємодії з партнерами. Тому ця підтримка проявлялася по-різному. Іноді її прояви вражають та розчулюють до сліз.

Наведу кілька прикладів. Аспен Інститут Японія провів спеціальний фандрейзинговий збір та перерахував кошти на підтримку програмної діяльності нашого Інституту в Україні. Наші партнери з Мексики організували велику подію у межах одного з найбільших книжкових форумів Латинської Америки і запросили туди українську пані Посла, щоб прозвучав голос України. Ще один важливий компонент міжнародної підтримки — залучення Аспен Інституту Київ у програмну діяльність партнерів. Зокрема — можливість номінувати українських учасників на їхні події. У 2023 році такі заходи стосувалися відбудови міст, свободи слова, розвитку демократії, формування молоді та інших питань.

Окремо хочу згадати Aspen Security Forum 2023, де Україну представили Президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та Олександра Матвійчук, Голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру.

Прикладів неординарних виявів солідарності безліч, і ми вдячні від усієї душі нашим партнерам у всьому світі!

Побудова стосунків та довіри: як досягти стійкості на міжнародному рівні

Я переконана, що побудова міцних горизонтальних зв’язків між лідерами з різних країн — запорука успіху України на міжнародній арені. Йдеться про сталі стосунки, які спираються на взаємоповагу та довіру, з іншими людьми, спільнотами, суспільствами. Треба, щоб у світі було якомога більше людей, які у критичній ситуації запитають саме вас “Як мені вам допомогти? Як мені бути корисним?”.

Нам треба максимально делегувати наших людей на різного роду події, щоб вони були голосом України, щоб вони інтегрувались в світові спільноти, щоб творити людські зв’язки на різних рівнях. Сьогодні нашому суспільству за короткий проміжок часу необхідно надолужити те, що не вдалося зробити впродовж попередніх десятиліть. Адже це питання нашого виживання. І саме тому маємо також пробувати залучати людей з іноземних країн в Україну. Фізичний, прикладний контакт з нашою реальністю, живе відчуття солідарності народу, який бореться — дуже важливі.

Для ефективної участі в міжнародних подіях треба розуміти, який порядок денний в Німеччині, країнах Африканського континенту, Індії, Мексиці, Японії та інших країнах. Якщо ти маєш розуміння контексту — розумітимеш хто найкраще спроможний представити Україну у конкретному випадку і які меседжі треба доносити.

Наша відкритість і робота з міжнародними партнерами має для нас велике значення. Це наш щоденний внесок у перемогу. Важливо нагадувати світу, що війна триває, вона – жорстока, з великими втратами, і що ми потребуємо ресурсів, щоб зупинити ворога, врятувати життя наших людей, звільнити наші землі та вберегти цивілізований світ від масштабніших потрясінь.

Працюючи на міжнародній арені, потрібно пам’ятати і про внутрішню стійкість. Коли держава щодня стикається з екзистенційною загрозою ззовні, єдність українців всередині, консолідація, зміцнення довіри одне до одного, здатність до інновацій та спроможність зважено розраховувати свої сили на довгій дистанції, як ніколи, важливі.