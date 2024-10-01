Окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.

Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Є загиблий і поранені. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо, окупанти завдали шести ударів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Станом на 13.24 відомо про дев'ятьох поранених, одного загиблого. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі.

Фото: ДСНС Евакуація поранених після атаки на Запоріжжя

Спочатку Федоров повідомляв про 5 поранених, згодом їх кількість збільшилася до шести.

Окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки у Запоріжжі

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