Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Є загиблий і поранені. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо, окупанти завдали шести ударів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Станом на 13.24 відомо про дев'ятьох поранених, одного загиблого. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі.
Спочатку Федоров повідомляв про 5 поранених, згодом їх кількість збільшилася до шести.
Окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.
Сьогодні вранці Росія вдарила по ринку в центрі Херсона. Шестеро людей загинули, шестеро поранені