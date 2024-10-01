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Російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжі, є загиблий і поранені (доповнено)

Окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.

Російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжі, є загиблий і поранені (доповнено)
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на місці російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Є загиблий і поранені. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо, окупанти завдали шести ударів. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Станом на 13.24 відомо про дев'ятьох поранених, одного загиблого. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі. 

Евакуація поранених після атаки на Запоріжжя
Фото: ДСНС
Евакуація поранених після атаки на Запоріжжя

Спочатку Федоров повідомляв про 5 поранених, згодом їх кількість збільшилася до шести. 

Окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. 

Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки у Запоріжжі
Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки у Запоріжжі

Сьогодні вранці Росія вдарила по ринку в центрі Херсона. Шестеро людей загинули, шестеро поранені

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