​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
ГоловнаСуспільствоВійна

Після удару по лікарні в Сумах госпіталізованими залишаються близько половини поранених

Пошкоджений корпус не працює. 

Після удару по лікарні в Сумах госпіталізованими залишаються близько половини поранених
Лікарня в Сумах після удару
Фото: Суспільне

Деяке обладнання в сумській лікарні, по якій 28 вересня росіяни вдарили "шахедом", постраждало безповоротно. Це, зокрема, обладнання операційної: тулієвий лазер, дуга, операційний стіл, розповів Суспільному директор медзакладу Володимир Поцелуєв.

В одній з палат загинула пацієнтка – на неї впали плити. Обгоріла частина неврологічного відділення.

Серед співробітників лікарні загинула лікарка, а ще одна – госпіталізована в важкому стані.

"Зараз вона в Києві в опіковому центрі, там більше 40 відсотків опіків і ще чотири людини перебувають по різних закладах в місті Суми, але стан середній, вже більше до нормалізації, також є постраждалі серед людей, які лікувалися, у нас, безпосередньо, дві людини. Загальна кількість жертв – 10 людей", – повідомив директор медзакладу.

Зараз працюють три корпуси лікарні. Той, в який вдарили росіяни, не працює.

Оцінку технічного стану приміщень зараз іще проводять. Тим часом у лікарні намагаються відновити дах та систему опалення.

"Місцева рада знайшла нам дві тисячі квадратних метрів покрівлі, готові передавати нам", – розповів директор.

Електроенергію вже відновили, але водовідведення – ні. Також іще потрібно полагодити вікна.

Перше влучання "шахеду" припало на приймальне відділення і травмпункт, друге – по даху одного з корпусів. Внаслідок ударів 10 людей загинуло, 22 – поранені і потребували госпіталізації. Зараз, за словами директора, половину з них виписали. 

  • Вдень 28 вересня російська армія вкотре вдарила по Сумах – місту, яке вона тероризує щодня. Ворог вдарив по лікарні. Після першого удару, коли хворих почали евакуйовувати, росіяни завдали повторного удару та вбили поліціянта. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies