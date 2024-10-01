Після удару по лікарні в Сумах госпіталізованими залишаються близько половини поранених

Деяке обладнання в сумській лікарні, по якій 28 вересня росіяни вдарили "шахедом", постраждало безповоротно. Це, зокрема, обладнання операційної: тулієвий лазер, дуга, операційний стіл, розповів Суспільному директор медзакладу Володимир Поцелуєв.

В одній з палат загинула пацієнтка – на неї впали плити. Обгоріла частина неврологічного відділення.

Серед співробітників лікарні загинула лікарка, а ще одна – госпіталізована в важкому стані.

"Зараз вона в Києві в опіковому центрі, там більше 40 відсотків опіків і ще чотири людини перебувають по різних закладах в місті Суми, але стан середній, вже більше до нормалізації, також є постраждалі серед людей, які лікувалися, у нас, безпосередньо, дві людини. Загальна кількість жертв – 10 людей", – повідомив директор медзакладу.

Зараз працюють три корпуси лікарні. Той, в який вдарили росіяни, не працює.

Оцінку технічного стану приміщень зараз іще проводять. Тим часом у лікарні намагаються відновити дах та систему опалення.

"Місцева рада знайшла нам дві тисячі квадратних метрів покрівлі, готові передавати нам", – розповів директор.

Електроенергію вже відновили, але водовідведення – ні. Також іще потрібно полагодити вікна.

Перше влучання "шахеду" припало на приймальне відділення і травмпункт, друге – по даху одного з корпусів. Внаслідок ударів 10 людей загинуло, 22 – поранені і потребували госпіталізації. Зараз, за словами директора, половину з них виписали.