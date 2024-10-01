Після удару по лікарні в Сумах госпіталізованими залишаються близько половини поранених

Деяке обладнання в сумській лікарні, по якій 28 вересня росіяни вдарили "шахедом", постраждало безповоротно. Це, зокрема, обладнання операційної: тулієвий лазер, дуга, операційний стіл, розповів Суспільному директор медзакладу Володимир Поцелуєв.
В одній з палат загинула пацієнтка – на неї впали плити. Обгоріла частина неврологічного відділення.
Серед співробітників лікарні загинула лікарка, а ще одна – госпіталізована в важкому стані.
"Зараз вона в Києві в опіковому центрі, там більше 40 відсотків опіків і ще чотири людини перебувають по різних закладах в місті Суми, але стан середній, вже більше до нормалізації, також є постраждалі серед людей, які лікувалися, у нас, безпосередньо, дві людини. Загальна кількість жертв – 10 людей", – повідомив директор медзакладу.
Зараз працюють три корпуси лікарні. Той, в який вдарили росіяни, не працює.
Оцінку технічного стану приміщень зараз іще проводять. Тим часом у лікарні намагаються відновити дах та систему опалення.
"Місцева рада знайшла нам дві тисячі квадратних метрів покрівлі, готові передавати нам", – розповів директор.
Електроенергію вже відновили, але водовідведення – ні. Також іще потрібно полагодити вікна.
Перше влучання "шахеду" припало на приймальне відділення і травмпункт, друге – по даху одного з корпусів. Внаслідок ударів 10 людей загинуло, 22 – поранені і потребували госпіталізації. Зараз, за словами директора, половину з них виписали.
- Вдень 28 вересня російська армія вкотре вдарила по Сумах – місту, яке вона тероризує щодня. Ворог вдарив по лікарні. Після першого удару, коли хворих почали евакуйовувати, росіяни завдали повторного удару та вбили поліціянта.