Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

​70% опитаних українців підтримують участь ветеранів у політиці

Негативно або скоріше негативно до політичної участі ветеранів ставляться лише 8% українців. 

​70% опитаних українців підтримують участь ветеранів у політиці
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Близько 70% українців позитивно ставляться до участі ветеранів російсько-української війни у політиці та виборах. Ще 20% громадян мають нейтральне ставлення. Негативно або скоріше негативно до політичної участі ветеранів ставляться лише 8% українців. 

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова спільно із Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху ЧЕСНО.

Ставлення до політичної участі ветеранів у респондентів різних вікових категорій є подібним, проте все ж більш позитивне ставлення мають респонденти віком від 40 років. Натомість молодь частіше займає нейтральну позицію. 

Для прикладу, понад 46% опитаних українців віком від 50 років позитивно ставляться до участі ветеранів у політиці, в той час як для українців віком від 18 до 29 років цей показник складає 37%. Стать опитаних не має впливу на ставлення до участі ветеранів у політиці. 

Також суттєвого значення не має рівень освіти, заробітку та наявність роботи в опитаних.

Регіональні відмінності не є суттєвими, проте вони існують. Так, мешканці центральних регіонів мають найбільший рівень позитивного ставлення до участі ветеранів у політиці та виборах. Показник негативного ставлення тут також є найменшим.

З іншого боку, у південних регіонах 12% опитаних мають негативне ставлення до політичної участі ветеранів, в той час як в інших цей показник складає 2-4%. Попри це, позитивне ставлення переважає в усіх регіонах. 

Серед українців, які вважають рідною мовою російську, переважає нейтральне або негативне ставлення. Позитивно або скоріше позитивно до участі ветеранів російсько-української війни у політиці ставляться близько 46% опитаних, в той час як серед громадян, які обрали українську мову як рідну, цей показник складає 69%.


Водночас мова спілкування вдома не дуже суттєво впливає на ставлення українців до політичної участі ветеранів. Позитивне ставлення висловлюють близько 40% опитаних, а от показник нейтрального та негативного ставлення є вищим серед російськомовних українців.

  • На початку року опитування показало, що 40% українців довіряють новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. При цьому 35% нічого не знали про нього до лютого 2024. 
  • Щодо колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного – у нього як і раніше найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців, не довіряють всього 5% (порівняно з груднем ситуація практично не змінилася).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies