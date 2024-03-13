Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном, - опитування

67% українців вважають, що для ветеранів однією з головних проблем буде нерозуміння з боку суспільства.

41% опитаних українців допускають, що можуть стати ветераном у майбутньому, 53% - протилежної думки.

Про це свідчать дані четвертого загальнонаціонального опитування “Образ ветеранів в українському суспільстві”, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" спільно з Українським ветеранським фондом.

Про можливість стати ветеранами найчастіше кажуть мешканці західних регіонів, наймолодші респонденти, чоловіки, та ті, хто мають родичів і близьких, котрі воювали з 2014 року і зараз.

“Особливу увагу варто звернути на тривожний тренд зниження довіри до ветеранів періоду АТО/ООС, згідно з опитуванням. Це може свідчити про наростаючу стигматизацію ветеранів і потенційне поглиблення проблем із їхньою соціалізацією та адаптацією. Якщо ця тенденція продовжиться, можливо, ми станемо свідками подібних сценаріїв стосовно ветеранів, які наразі воюють, після їх повернення додому”, — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

Попри зростання кількості родин, у яких є люди, котрі воюють, все ж опитування фіксує зниження рівня абсолютної довіри цивільного населення до ветеранів різних категорій та військових.

“76% опитаних вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів. Водночас у порівнянні з опитуванням у вересні 2023 їхня кількість майже не змінилася (у вересні таких було 79%). Протилежну думку сьогодні мають 18%. Більше таких серед мешканців західних регіонів та молоді”, — наголосив Любомир Мисів, заступник директора Соціологічної групи “Рейтинг”.

67% українців вважають, що для ветеранів однією з головних проблем буде нерозуміння з боку суспільства. У той час опитування, проведене в січні 2024 року серед ветеранів показало, що 63,3% ветеранів зіштовхнуться з нерозумінням з боку суспільства.

“Ми регулярно провидимо загальнонаціональні опитування серед цивільного населення та аналізуємо потреби й настрої ветеранів. Наразі фіксуємо зростання стигматизації захисників. До прикладу, за результатами загальнонаціонального опитування 86% українців вважають, що ветерани зіштовхнуться з психоемоційною нестабільністю у той час, коли останній аналіз настроїв ветеранів вказує, що лише 50,5% ветеранів вважають цю проблему ймовірною”, — каже Юлія Кіріллова, начальниця навчально-аналітичного відділу Українського ветеранського фонду.

Більше деталей по опитуванню можна переглянути на сайті Українського ветеранського фонду.

Опитування проведено 2-5 березня 2024 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.