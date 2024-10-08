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Коордштаб пояснив, чому рідним небезпечно передавати ворогу особисті дані полонених і зниклих безвісти бійців

Були випадки, коли людина зникала зі списку на обмін, оскільки необхідні дані потрапляли в руки росіян.

Коордштаб пояснив, чому рідним небезпечно передавати ворогу особисті дані полонених і зниклих безвісти бійців
Повернення полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Родин зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців закликали не передавати росіянам особисті дані.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що у соцмережах шахраї закликають родини взаємодіяти з російськими телеграм-каналами, чат-ботами та шахрайськими сайтами, які нібито готові допомогти у пошуках. 

"Координаційний штаб звертає увагу: численні російські ресурси, які нібито публікують інформацію про українських полонених, створені російськими спецслужбами або шахраями для маніпуляції, шантажу родин або вимагання грошей. Слід зазначити, коли у ворога з'являються особисті дані про Захисників та їхні родини, то звільняти цю людину вкрай невигідно, адже тоді можливість маніпулювати близькими зниклих буде втрачена", - пояснили у Коордштабі.

Тут розповіли, що були непоодинокі випадки, коли переговорний процес по тому чи іншому бійцю був на завершальному етапі. І як тільки у ворога з’являлася можливість впливати на близьких, вимагати від них вчинити певні дії, передавати визначену інформацію, або ж потенційно отримати матеріальну вигоду, то така людина зникала зі списків, які подавала Росія.

Коордштаб закликав не залишати персональні дані, відомості про захисників або будь-яку конфіденційну інформацію на ворожих інтернет-ресурсах та чат-ботах, уникати оплати сумнівних послуг з розшуку військовослужбовця або інформації про нього.

  • У вересні з російського полону вдалося повернути ще 103 українських захисників.
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