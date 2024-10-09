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Армія Росії атакувала з дронів жителів Херсона і Комишан: потерпілих госпіталізували

Ворог продовжує терор цивільного населення Херсонської області.

Армія Росії атакувала з дронів жителів Херсона і Комишан: потерпілих госпіталізували
Фото: EPA/UPG

Російська армія атакувала з безпілотників місцевих жителів Херсона та селища Комишани. Четверо постраждалих звернулися до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 у Херсоні через атаку російського БпЛА постраждали двоє містян", — інформує ОВА. 

У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та переломи кісток ніг, у 46-річного — вибухова травма, уламкові поранення тулуба, рук і ніг. Їх госпіталізували. 

Також до медиків звернулися двоє жителів Комишан: 62-річна-жінка та 61-річний чоловік. Через вчорашній ворожий обстріл вони дістали вибухові травми і контузії.

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