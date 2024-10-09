Директора ДП “Київприлад” затримали під час отримання 150 тисяч грн за неофіційну “оренду” приміщення

Затриманим обрано запобіжний захід: раднику директора ДП – тримання під вартою, директору ДП та його помічнику – цілодобовий домашній арешт.

Директора ДП “Київприлад”, його помічника та радника затримали під час отримання 150 тисяч грн за неофіційну “оренду” приміщення, повідомляє Києвська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова громадської організації шукав під оренду приміщення. Радник директора ДП “Київприлад” запропонував не укладати офіційний договір оренди, а щомісячно платити по майже 50 тис. гривень керівництву підприємства, оформивши договір зберігання майна.

Так, щомісячно громадська організація повинна була платити 6 тисяч гривень згідно з договором про зберігання майна і ще майже 50 тисяч керівництву держпідприємства.

Згідно з матеріалами слідства, за три місяці фіктивної оренди фігуранти вимагали майже 150 000 грн неправомірної вигоди для себе. Ціну встановили із розрахунку по 100 гривень за один квадратний метр.

Після огляду приміщення та підписання договору про зберігання майна фігуранти отримали гроші та були затримані в порядку ст. 208 КК України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору ДП “Виробниче об’єднання “Київприлад”, його раднику та помічнику за фактом отримання неправомірної вигоди за здачу в оренду майна, без укладання офіційного договору оренди, в обхід законної процедури (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними системи YouControl, уповноваженою особою ДП “Київприлад” вказано Андрія Ніконенка.