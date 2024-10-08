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У Києві чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не міг знайти собі дружину

За хуліганство йому загрожує від 17 тисяч до 34 тисяч гривень штрафу.

У Києві чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не міг знайти собі дружину
Фото: Прокуратура Києва

У Києві судитимуть за скоєння хуліганства 32-річного уродженця Волинської області, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Наразі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва обвинувальний акт скеровано до суду.

Наприкінці вересня цього року чоловік зайшов до приймальні та почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії лайкою. Працівники та відвідувачі встигли вибігти на вулицю та викликали поліцію. 

"У подальшому з’ясувалось, що чоловік в Києві перебуває проїздом. На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований. Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні", - зазначили в прокуратурі.

Тепер за хуліганство йому загрожує покарання у виді штрафу від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн. або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.

Розслідування проводили дізнавачі Печерського управління поліції Києва.

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