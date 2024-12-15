Ворожий БпЛА атакував інфраструктурний об'єкт у Миколаєві, є постраждалі

У ніч на 15 грудня Сили ППО знищили над Миколаївщиною чотири ворожі "шахеди".

У Миколаєві внаслідок атаки "шахеда" пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, поранень зазнали двоє працівників.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", – повідомляє він.

Відомо, що в ніч на 15 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївською областю загалом чотири ворожі безпілотники типу Shahed 131/136.

Також, вранці 14 грудня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами місто Очаків: о 08:25, 08:38, 09:02 та 09:14. Минулося без постраждалих.

Загарбники сім разів атакували дронами типу FPV населені пункти Куцурубської громади. Близько 12:30 у селі Солончаки ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль Укрпошти, унаслідок чого 60-річний водій дістав осколкові поранення.

"Постраждалого доставили у м. Миколаїв, на ранок його стан стабільно важкий", – зазначає очільник ОВА.