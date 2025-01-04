Двоє адвокатів отримали по 6 років ув’язнення у справі про спробу підкупу посадовців Офісу генпрокурора

Йдеться про колишнього начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генпрокурора Олега Гальченка-Авілова та його пособника Ігоря Осиповича.

Колегія суддів Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосила вирок колишньому прокурору та його співучаснику, яких викрили на підбурюванні до надання хабаря керівництву Офісу Генпрокурора.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про колишнього начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генпрокурора Олега Гальченка-Авілова та його пособника Ігоря Осиповича.

За ці гроші адвокати обіцяли бізнесмену вирішити його проблеми. Зокрема, домогтись повернення вилученої комп’ютерної техніки й автівок Mercedes-Benz S400 CDI, Porsсhe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover.

За задумом адвокатів, гроші мали піти посадовцям ОГП і ДФС. За свою допомогу підозрювані хотіли отримати «бонус» в 20 тисяч доларів.

Бажаючи отримати гроші, адвокати неодноразово погрожували бізнесмену, що той отримає підозру, а рішення про арешт майна не буде скасовано.

Суд визнав Гальченка-Авілова винуватим у пособництві в наданні 100 тисяч доларів. Йому призначили покарання у виді 6,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та з конфіскацією 60 100 доларів.

Його пособника Осиповича визнали винуватим у підбурюванні до надання 100 тисяч доларів. Його засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією видання «Слово і діло», матеріали стосовно Захара Антипова, який також обвинувачується у справі, виділені в окреме провадження через мобілізацію.

Вирок ще може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.