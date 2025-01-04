Є поранені люди, ушкоджені промислове і комунальне підприємство.

Сьогодні, 4 січня, упродовж дня агресор атакував Нікопольщину близько десяти разів. Накривав район з важкої артилерії, застосував дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровськоїх ОВА Сергій Лисак.

Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. На жаль, є постраждалі. 71-річного чоловіка госпіталізували, а жінки 61 та 68 на амбулаторному лікуванні

Пошкоджені 17 приватних будинків і 5 господарських споруд. Понівечені інфраструктура, автобус та 4 легковики, газогін.

Завдали окупанти збитків і промисловому та комунальному підприємствам.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини