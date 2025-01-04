Сьогодні, 4 січня, упродовж дня агресор атакував Нікопольщину близько десяти разів. Накривав район з важкої артилерії, застосував дрони-камікадзе.
Про це повідомив начальник Дніпропетровськоїх ОВА Сергій Лисак.
Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. На жаль, є постраждалі. 71-річного чоловіка госпіталізували, а жінки 61 та 68 на амбулаторному лікуванні
Пошкоджені 17 приватних будинків і 5 господарських споруд. Понівечені інфраструктура, автобус та 4 легковики, газогін.
Завдали окупанти збитків і промисловому та комунальному підприємствам.
- Раніше у Дніпропетровській області російські обстріли понівечили медичний центр та газогін.