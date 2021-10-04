У Тернополі із зоокутка парку Топільче втекли два буйволи та поні і пішли гуляти нічним містом.

Про це повідомляє "Т1 Новини".

"За ніч трійка жителів зоокутка стали справжніми зірками соцмереж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тваринам вдалося розтрощити загорожу і дійти аж до дамби тернопільського ставу. Вони виходили на проїжджу частину вулиці, а водії з обережністю проїжджали дорогу, адже тварини бігали по всій трасі.

Перехожі зняли втікачів на відео, яке поширюють у соцмережах.

Щоб упіймати тварин, працівники зоокутка влаштували "спецоперацію". Наразі буйволи та поні повернулися до своїх домівок.

Нагадаємо, в Одесі патрульні зупинили коня, який вибіг на дорогу. Тварину повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань, кінь утік з іподрому, а вони власними силами намагалися його розшукати.