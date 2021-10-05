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Один із постраждалих у ДТП в Харкові підлітків помер в лікарні

12-річний травмований перебуває у відділенні політравми у тяжкому стані.

Один із постраждалих у ДТП в Харкові підлітків помер в лікарні
Фото: Поліція

У лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові помер один з підлітків, які ввечері 4 жовтня потрапили під колеса вантажівки на нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє "Суспільне".

Дитину госпіталізували у стані клінічної смерті та комі, повідомила речниця міськради Ольга Мірошніченко з посиланням на  заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького .

За його словами, не вдалося реанімувати 14-річного хлопця. 12-річний травмований перебуває у відділенні політравми у тяжкому стані.

"У дитини забій мозку та скелетна травма", - повідомила речниця міськради.

Нагадаємо, 2 жовтня в селі Петрове Одеської області перекинувся трактор з причепом, у якому перебували п’ятеро хлопчиків віком від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм в "кареті" швидкої допомоги, інші не постраждали.

Минулого року в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. 156 дітей загинули і майже 3,7 тис. отримали травми.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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