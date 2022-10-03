В Україні відкрили 11 модульних містечок для людей, що втратили житло

Всього планується відкрити 20 містечок модульного житла у деокупованих регіонах.

11 модульних містечок для тимчасового проживання відкрито в Україні для людей, що втратили житло внаслідок російської збройної агресії.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Ми наразі реалізуємо (проєкти створення – ред.) 20 містечок модульного житла в деокупованих регіонах. Вже 11 таких містечок відкрито", – сказав Чернишов.

Він зазначив, що модульні містечка чудово зарекомендували себе як можливість розселити людей на період відновлення житла, яке постраждало через бойові дії.

Нагадаємо, у серпні в Ірпені відкрилося модульне містечко “Дубки”. Місто отримало модульне містечко безкоштовно від уряду Польщі.