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В Україні відкрили 11 модульних містечок для людей, що втратили житло

Всього планується відкрити 20 містечок модульного житла у деокупованих регіонах.

В Україні відкрили 11 модульних містечок для людей, що втратили житло
Модульне містечко в Ірпені. Ілюстративне фото
Фото: Олександр Маркушин у Telegram

11 модульних містечок для тимчасового проживання відкрито в Україні для людей, що втратили житло внаслідок російської збройної агресії.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Ми наразі реалізуємо (проєкти створення – ред.) 20 містечок модульного житла в деокупованих регіонах. Вже 11 таких містечок відкрито", – сказав Чернишов.

Він зазначив, що модульні містечка чудово зарекомендували себе як можливість розселити людей на період відновлення житла, яке постраждало через бойові дії.

 

Нагадаємо, у серпні в Ірпені відкрилося модульне містечко “Дубки”. Місто отримало модульне містечко безкоштовно від уряду Польщі.

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