РФ завершила псевдореферендуми, кожен “отримав” від 87 до 99% “схвалення”, – ISW

Російська влада 27 вересня в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила свої фальсифіковані “референдуми” про анексію.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кожен фіктивний референдум нібито “отримав” від 87 до 99% схвалення жителів України.

“Як раніше повідомляв ISW, російські офіційні особи заздалегідь підготували та сфальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців для фіктивних референдумів, примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях до перформативного голосування за російську анексію”, – йдеться у звіті.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованої території України 30 вересня. Про це раніше повідомила і британська розвідка.

Нагадаємо, колишній очільник Роскосмосу, ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей, на яких ворожа армія влаштувала псевдореферендуми.