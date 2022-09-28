Розвідка США посилила спостереження після ядерних погроз Путіна, – Politico

Розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Володимир Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох нинішніх і колишніх американських чиновників.

Служби посилено використовують ресурси у повітрі, космосі та кіберпросторі. Також активніше використовуються комерційні супутники, які аналізують дії російських підрозділів, що можуть отримати “ядерний наказ”.

Водночас, на думку чиновників, ознаки того, що російський лідер зважився на такий крок, можуть з’явитися надто пізно. Більшість російських літаків можуть доставляти тактичну ядерну зброю меншого розміру разом із звичайними ракетами та ракетними установками.

Увага Сполучених Штатів за межами України зосереджена на російському Калінінграді, затиснутому між Польщею та Литвою, де Кремль встановив системи зброї подвійного призначення та гіперзвукові ракети.

“За останній тиждень сайти радарів стеження за польотами показали кілька літаків електронної розвідки RC-135 Rivet Joint ВПС США, які кружляли над містом, нібито збираючи дані”, – зазначає видання.

Додамо, за останні кілька років Росія модернізувала свої ракетні склади в Калінінграді, викликавши побоювання щодо можливого накопичення ядерної зброї на цій території.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вважає, що Москва може безкарно вдарити ядерною зброєю по Україні.

Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер підкреслив, що американці сприймають загрозу ядерного удару серйозно, однак на цьому етапі вони не бачать нічого, що змусило б їх скорегувати власну ядерну позицію.