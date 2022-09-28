Монастирський зустрівся з координатором ЄС з питань антитероризму

Міністр МВС запропонував оптимізувати контакти та регулярно проводити робочі зустрічі, зокрема і в онлайн режимі.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з представниками іноземної делегації, яку очолив Координатор ЄС з питань боротьби з тероризмом Ілкка Салмі.

Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

Учасники обговорили низку питань, зокрема протидію незаконному обігу зброї, розслідування воєнних злочинів, вчинених РФ, посилення правоохоронної співпраці між ЄС та Україною тощо.

Монастирський нагадав, що з початком війни функції структур системи МВС значно змінилися та розширилися. На сьогодні вони складають одну четверту сил оборони, що дають відсіч збройній агресії cусіда-агресора.

“Якщо до війни до функцій працівників прикордонної служби входило охорона кордону, боротьба з контрабандою товарів, то зараз вони стоять на захисті рубежів, які щоденно обстрілює ворог. Працівники Нацполіції несуть службу на блокпостах, беруть участь у бойових діях та розмінуванні територій. Нацгвардійці, які раніше допомагали силовому блоку у забезпеченні громадського порядку, сьогодні зі зброєю в руках захищають кордони Батьківщини, зачищають деокуповані населені пункти, охороняють об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, й атомні електростанції”, – зауважив міністр.

Фото: МВС

Салмі погодився, що питання боротьби зі злочинністю та загрозами тероризму, боротьби з незаконним обігом зброї, розслідування воєнних злочинів, вчинених росіянами на території України, необхідно вирішувати спільними зусиллями. І саме співпраця ЄС з Україною може дати гідний результат.

Обговорюючи питання посилення співпраці з ЄС, Денис Монастирський запропонував оптимізувати контакти та регулярно проводити робочі зустрічі, зокрема і в онлайн режимі.

“Ми маємо комунікацію з Європолом, але співпрацю у питаннях стосовно тероризму, обігу зброї треба посилити. Для нас важливо вчасно отримувати та реагувати на інформацію, якщо ми розраховуємо на ефективний результат”, – сказав він.

Під час діалогу учасники відзначили високий рівень співпраці Національної поліції України з Європолом, зокрема активну участь в оперативній програмі EMPACT, підкреслили готовність посилити співпрацю з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex, зокрема висловили готовність розпочати переговори щодо укладення Угоди про статус представників.