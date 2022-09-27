Сили ППО знищили ракети, якими обстріляли Одещину - ОК “Південь”

Ракети були випущені по Одещині з російських літаків.

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Російські окупанти завдали ракетний удар по Одещині. Ракети були знищені силами української ППО.

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

“Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напрямку випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59”, - йдеться у повідомленні.

Також росіяни нанесли аналогічного удару по Кривому Рогу.

Винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя, котра була знищена силами ППО.

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, російські окупанти спробували знову атакувати Одеську область дронами-камікадзе. Всі три дрони були знищені силами протиповітряної оборони.