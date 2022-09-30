​​У Туві за кожного мобілізованого чоловіка видають по живому барану

У російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видають баранів та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляється на офіційному порталі республіки Тива (Тува).

"Адміністрації муніципальних районів приступили до виконання доручення глави республіки щодо виділення сім’ям резервістів першочергової допомоги у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що дітям мобілізованих мешканців регіону виплатять по 5000 рублів, а сім’ям "буде виділено продуктові набори, одна голова дрібної рогатої худоби та вугілля чи дрова".

Наразі міська влада уточнює списки сімей призовників та складає на них заявки із зазначенням першочергових потреб: "50 кг борошна, два мішки картоплі та капусти за необхідністю".

Зазначимо, що раніше росЗМІ показали сюжет про те, як батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи РФ боротися, щоб не загинути на війні. А ще у травні український громадський діяч, інязор ерзянського народу Сиресь Боляєнь порушив питання етноциду з високої трибуни Організації Об’єднаних Націй. Він наголосив, що Москва знищує на війні проти України корінні народи. Регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Тува, Північна Осетія, Бурятія, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Він планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні 59 080 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно". Також спостерігається масовий виїзд росіян з країни, зокрема в Грузію та Казахстан.