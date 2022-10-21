Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
У Києві почали відключати електроенергію
У Києві почали відключати електроенергію
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни посилили ракетні обстріли трьох районів Дніпропетровщини

Є суттєві руйнування критичної і енергетичної інфраструктури.

Росіяни посилили ракетні обстріли трьох районів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Ілюстративне фото

З початку тижня російська армія здійснила велику кількість ракетних атак на Дніпропетровську область

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"З понеділка ми бачимо велику кількість ракетних атак. Ворог б'є по Дніпровському, Кам’янському, Криворізькому районах. Є дуже суттєві руйнування критичної інфраструктури, енергетичної", – зазначив він.

Водночас у Нікопольському районі спостерігалось послаблення обстрілів. Це пояснюється тим, що українські війська зараз поступово звільняють Херсонщину, таким чином у ворога залишається все менше територій, з яких він може обстрілювати Нікополь.

 

Нагадаємо, вчора росіяни завдали удару по промисловому об’єкту та об’єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також