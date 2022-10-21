Росіяни посилили ракетні обстріли трьох районів Дніпропетровщини

З початку тижня російська армія здійснила велику кількість ракетних атак на Дніпропетровську область.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"З понеділка ми бачимо велику кількість ракетних атак. Ворог б'є по Дніпровському, Кам’янському, Криворізькому районах. Є дуже суттєві руйнування критичної інфраструктури, енергетичної", – зазначив він.

Водночас у Нікопольському районі спостерігалось послаблення обстрілів. Це пояснюється тим, що українські війська зараз поступово звільняють Херсонщину, таким чином у ворога залишається все менше територій, з яких він може обстрілювати Нікополь.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали удару по промисловому об’єкту та об’єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровської області.