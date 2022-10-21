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Окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, – розвідка

Окупанти готують серію терактів на Херсонщині. 

Окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, – розвідка
Фото: EPA/UPG

Росіяни ще у квітні замінували Каховську ГЕС і тепер проводять роботи з мінування шлюзів та опор.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки.

Зазначається, що окупанти передбачають швидке звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинились дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.

 

“При цьому підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЄС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані “КамАЗи” без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою”, – йдеться у повідомленні.

У розвідці впевнені, що "держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків".

"В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону”, – наголошують у ГУР.

Раніше про замінування росіянами дамби й агрегатів Каховської гідроелектростанції повідомляв президент Володимир Зеленський. За його словами, у разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.

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