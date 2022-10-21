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Наступного року щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд доларів, – Мінфін

З початку війни податкові надходження в бюджет скоротилися, а військові витрати різко зросли.

Наступного року щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд доларів, – Мінфін

За оцінками Міністерства фінансів, у 2023 році щомісячний дефіцит бюджету  становитиме 3-4 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує сайт Мінфіну.  

"Після останнього етапу скорочення витрат, ми фіксуємо щомісячний дефіцит на 2023 рік на рівні у 3-4 млрд доларів США", – повідомив Марченко.

За його словами, у наступному році українська влада має зробити все необхідне для того, щоб залучити зовнішнє пільгове фінансування та гранти для покриття пріоритетних видатків держбюджету, а також зосередитися на зборі коштів для реалізації програм швидкого відновлення.

 

Марченко нагадав, що з початку війни наші податкові надходження скоротилися, а військові витрати різко зросли.

"За декілька місяців нам вдалося збільшити рівень податкових надходжень, порівняно з першими місяцями війни. Весь цей час існувала фіксована потреба у фінансуванні розміром в 5 млрд доларів США на місяць. Але, незважаючи на величезні зусилля, яких доклали країни-партнери, щоб допомогти нам, дефіцит не було профінансовано у повному обсязі", – підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна отримає 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від США. 

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