Наступного року щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд доларів, – Мінфін

З початку війни податкові надходження в бюджет скоротилися, а військові витрати різко зросли.

За оцінками Міністерства фінансів, у 2023 році щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує сайт Мінфіну.

"Після останнього етапу скорочення витрат, ми фіксуємо щомісячний дефіцит на 2023 рік на рівні у 3-4 млрд доларів США", – повідомив Марченко.

За його словами, у наступному році українська влада має зробити все необхідне для того, щоб залучити зовнішнє пільгове фінансування та гранти для покриття пріоритетних видатків держбюджету, а також зосередитися на зборі коштів для реалізації програм швидкого відновлення.

Марченко нагадав, що з початку війни наші податкові надходження скоротилися, а військові витрати різко зросли.

"За декілька місяців нам вдалося збільшити рівень податкових надходжень, порівняно з першими місяцями війни. Весь цей час існувала фіксована потреба у фінансуванні розміром в 5 млрд доларів США на місяць. Але, незважаючи на величезні зусилля, яких доклали країни-партнери, щоб допомогти нам, дефіцит не було профінансовано у повному обсязі", – підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна отримає 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від США.