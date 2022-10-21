​Наступного тижня заклади освіти Київщини працюватимуть дистанційно, – ОВА

Заклади освіти Київської області із 24 до 28 жовтня будуть працювати дистанційно.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Це стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності – дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Рішення про дистанційний формат роботи освітніх закладів ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів зі сторони Російської Федерації.

Нагадаємо, з 17 жовтня столичні заклади освіти працюють у змішаному форматі.