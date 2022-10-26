У деокупованому Куп'янську розпочали підключати газ, - Харківська ОВА

У звільненому від російських окупантів Куп’янську Харківської області фахівці “Харківгазу” розпочали підключення будинків до газопостачання.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

“Не зважаючи на системні обстріли ворогом Куп‘янська, після ремонтів перебитих газогонів розпочато пуск газу у будинки міста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за один день фахівці “Харківгазу” підключили до енергоресурсу 1,5 тис. будинків куп‘янчан, тривають роботи з відновлення газопостачання в приватний та багатоквартирний сектор міста.

Також природний газ отримали майже домоволодіння у звільнених громадах Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського, Харківського районів області.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області частково відновили газопостачання. Централізоване опалення буде у 15 громадах, у 10 опалюватимуть обʼєкти критичної інфраструктури і облаштують центри обігріву.