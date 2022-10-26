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Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams

Також це стосується висвітлення роботи ППО.

Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
IRIS-T (ілюстративне фото)
Фото: Олексій Резніков

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України закликає не показувати роботу протиповітряної оборони, зокрема, – ракетних систем, які Україні надали союзники.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування у фесбуці.

"Шановні представники українських та закордонних ЗМІ! Висвітлення бойової роботи протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України не передбачається. Також це стосується процесу надходження Україну зенітних ракетних систем IRIS-T та Nasams і їх бойової роботи. Дякуємо за розуміння", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів на брифінгу, що перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T виробництва Німеччини "показав себе з надзвичайно гарної сторони" під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами. Найближчими місяцями Україна отримає ще декілька модернізованих пускових установок.

Він запевнив, що вся інформація щодо використання IRIS-T буде передана німецькій стороні для врахування "деяких моментів та нарощування потужностей".

Раніше також повідомлялося, що IRIS-T вже працює на південному напрямку.

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