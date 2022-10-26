Раніше окупанти "евакуювали" пам’ятники Суворову та Ушакову.

Російські окупаційні війська вивезли з Херсона пам'ятник князю Григорію Потьомкіну, що був розташований в одноіменному парку.

Відео і фото із порожнім постаментом публікують Telegram-канали.

Фото: "Мост"

Зазначимо, що з 1922 року місце Потьомкіна займав бюст, а пізніше – скульптура Карла Маркса. На початку 1944 року монумент також зник разом із відступаючими фашистами.

У грудні 2003 року до святкування 225-річної річниці міста, пам'ятник Потьомкіну був відновлений. Він являє собою вільну реконструкцією старого монумента, але відрізняється від неї в деталях – з чотирьох боків постаменту закріплені бронзові прямокутні дошки з присвятними написами.

Раніше окупанти також повідомляли, що "евакуювали" на лівий берег Дніпра пам’ятник російським полководцям Суворову та Ушакову.

Тоді пропагандисти росЗМІ закликали не тільки вивозити памʼятники російським діячам, але і забрати останки Потьомкіна та експонати з музеїв на окупованих територіях.

Нагадаємо, після наступу Збройних сил України на півдні окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто, взявши з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.

Крім того, росіяни вивезли до Криму вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Загарбники назвали викрадення дітей "евакуацією".