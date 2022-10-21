Окупанти вивезли до Криму вихованців Херсонського обласного будинку дитини, - Янушевич

Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Всього окупанти вивезли під виглядом “евакуації ” 46 дітей віком до 5 років.

“Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію”, - наголосив Янушевич.

Він додав, що Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині, у с. Гаврилівка Новоронцовської громади, росіяни відкрили вогонь по школярам. Одна дитина померла від отриманих поранень.