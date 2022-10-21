Російські окупанти хочуть знищити у Маріуполі мурал “Мілана”

Окупанти збираються знищити мурал "Мілана" у Маріуполі, на котрому зображена дівчинка, яка постраждала від обстрілів проросійськими бандформуваннями "Східного".

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

Як зазначається, офіційно мурал збираються знищити через "відновлення теплового контуру”.

Насправді ж, на думку міськради Маріуполя, мурал хочуть прибрати, аби знищити пам‘ять про злочини росіян та обстріл міста у 2015 році.

“Нагадаємо, Мілані було шість років, коли мікрорайон "Східний", в якому вона проживала разом з мамою, накрило обстрілами. Мама загинула. А дівчинці медики змушені були ампутувати ногу. Вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити”, - повідомили у міськраді.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни демонтували пам’ятник жертвам Голодомору.