Сили оборони уразили понтонну переправу росіян під Антонівським мостом на Херсонщині, - Генштаб

Було підтверджено інформацію, що Сили оборони України уразили понтонну переправу росіян під Антонівським мостом на Херсонщині.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За цю добу українські підрозділи відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області,; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

Крім цього, авіація Сил оборони завдала 16 ударів. Було підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів рашистів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління і зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Водночас Росія цієї доби завдала чотири ракетні та 10 авіаударів, а також здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними українського командування, під удари авіаційних та зенітних керованих ракет ворога потрапили райони близько восьми населених пунктів. Серед них - Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

Як повідомили в Генштабі, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 21 жовтня така:

на Волинському - без суттєвих змін;

- без суттєвих змін; на Сіверському та Поліському загарбники задіяли міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині. Водночас у Пінському та Столінському районах Білорусі спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів. А у військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку та наголошується на готовності до виклику;

та загарбники задіяли міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині. Водночас у Пінському та Столінському районах Білорусі спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів. А у військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку та наголошується на готовності до виклику; на Слобожанському окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка; на Бахмутському під ворожі обстріли з танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

під ворожі обстріли з танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне; на Авдіївському вороги накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка;

вороги накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка; на Новопавлівському та Запорізькому вороги активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка;

та вороги активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка; на Південнобузькому росіяни здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили знищили переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області.

Також ЗСУ деокупували у Харківській області 551 населений пункт, а на Херсонщині – 81 населений пункт.