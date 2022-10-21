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Уряд звертається до ООН, ЄС та інших організацій задля організації міжнародної моніторингової місії на Каховську ГЕС, – Шмигаль

Глава уряду вчергове закликав людей із окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

Уряд звертається до ООН, ЄС та інших організацій задля організації міжнародної моніторингової місії на Каховську ГЕС, – Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом", – наголосив він.

Водночас глава уряду вчергове закликав людей з окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

"Уряд, місцева влада та міжнародні гуманітарні організації готові допомогти", – підкреслив він.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. У разі підриву постраждають сотні тисяч людей. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.

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