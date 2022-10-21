Уряд звертається до ООН, ЄС та інших організацій задля організації міжнародної моніторингової місії на Каховську ГЕС, – Шмигаль

Глава уряду вчергове закликав людей із окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

Росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом", – наголосив він.

Водночас глава уряду вчергове закликав людей з окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

"Уряд, місцева влада та міжнародні гуманітарні організації готові допомогти", – підкреслив він.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. У разі підриву постраждають сотні тисяч людей. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.