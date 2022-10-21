18 областей повністю готові до опалювального сезону. В дев'яти вже вмикають тепло - Чернишов

У понад 4 000 закладах соціальної сфери - лікарнях, дитсадках та школах - уже увімкнули опалення

На 100% до опалювального сезону в Україні готові 18 областей, розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LB.ua.

Чотири області готові на понад 99%. Це Чернігівська, Харківська, Полтавська та Сумська.

На підконтрольній території Донецької області готовність становить 51,5% - житлові будинки та 58% - котельні.ґ

Фото: Міністерство розвитку громад і територій Готовність областей до опалювального сезону

Тим часом, у понад 4 000 закладах соціальної сфери вже увімкнули опалення. З них понад 1 700 - дитсадки, 1 600 - заклади освіти і 679 - лікарні.

Разом з тим у дев’яти областях та в Києві вже розпочинають опалювати й житлові будинки.

"Керівники ОВА, мери міст, рятувальники, будівельники та працівники комунальних служб, які в умовах війни щодня, а насправді 24/7, роблять все, щоб якнайшвидше відновити усе зруйноване ворогом. Старт цьогорічного опалювального сезону – це результат командної роботи центральної влади, місцевої та комунальників. Не зупиняємось, працюємо далі", - сказав Чернишов.

Також він закликав відповідально поставитися до прохань економити електроенергію в години пік.